ING Basketbol Süper Ligi’nde 9. hafta heyecanı

ING Basketbol Süper Ligi'ne 9. hafta Gaziantep Basketbol-Büyükçekmece Basketbol maçıyla başlayacak.

ING Basketbol Süper Ligi'ne 9. hafta heyecanı yarın, 24 Kasım Pazar ve 25 Kasım Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında Gaziantep Basketbol, Büyükçekmece Basketbol'u ağırlayacak. Galatasaray Ormanspor'u, Fenerbahçe de Darüşşafaka'yı konuk edecek. Haftanın kapanış müsabakasında ise Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji'yle deplasmanda oynayacak.

Basketbol Süper Ligi'nde haftanın programı şöyle:

Yarın

13.00 Gaziantep Basketbol - Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol

15.15 TOFAŞ - Beşiktaş Sompo Sigorta

17.30 Türk Telekom - Bandırma BK

24 Kasım Pazar

13.00 Afyon Belediyespor - Pınar Karşıyaka

15.15 Galatasaray - OGM Ormanspor

17.30 İTÜ Basket - Bursaspor

20.00 Fenerbahçe Beko - Darüşşafaka

25 Kasım Pazartesi

20.00 Bahçeşehir Koleji - Anadolu Efes

Kaynak: İHA