ING House'un yeni noktası, Erzurum MNG AVM'de hizmete başladı

ING House üşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için yeni noktası, Erzurum MNG AVM'de hizmete başladığını duyrdu. ING'den yapılan açıklamaya göre, banka, müşterilerine her zaman, her yerden, kolay hizmet sunabilmek hedefiyle dijitalleşme odaklı ve modern tasarıma sahip ING House hizmet noktalarını açmaya devam edeceklerini duyurdu.

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ING House'un yeni noktası, Erzurum MNG AVM'de hizmete başladı

ING'den yapılan açıklamaya göre, banka, müşterilerine her zaman, her yerden, kolay hizmet sunabilmek hedefiyle dijitalleşme odaklı ve modern tasarıma sahip ING House isimli hizmet noktalarını açmaya devam ediyor.

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ING House yeni yeni şubeler açmaya devam ediyor

ING House'un yeni noktası, Erzurum MNG AVM'de hizmete başladı. AVM'nin açık olduğu saatler içerisinde, haftanın 7 günü ve 12 saat hizmet verilen noktada, müşteriler ürünler ve mobil bankacılık hakkında bilgi alabiliyor. ING House hizmet noktaları ile ING Türkiye, müşterilerinin ve ING müşterisi olmak isteyenlerin sosyalleştikleri alanlarda konumlanarak onların hayatlarına dahil oluyor ve onlara zamandan tasarruf sağlıyor.

KAYNAK: AA

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