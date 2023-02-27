İngars Pulis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İngars Pulis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İngars Pulis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İngars Pulis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İngars Pulis 24 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İngars Pulis Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valmiera FC futbol takımında oynamaktadır. Valmiera FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İngars Pulis'nin Valmiera FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İngars Pulis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İngars Pulis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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İngars Pulis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İngars Pulis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Valmiera

1 Mart 2022 yılında Metta

31 Aralık 2022 yılında Valmiera

İngars Pulis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İngars Pulis şuan Valmiera FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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