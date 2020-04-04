ING'den Kovid-19 salgınıyla mücadeleye 6,5 milyon TL'lik destek

İSTANBUL (AA) - ING Türkiye, Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına aktarılmak üzere Toplum Gönüllüleri Vakfı'na (TOG) da 1,5 milyon TL bağışta bulunarak Kovid-19 ile mücadeleye toplam 6,5 milyon TL'lik destek verdi.

Şirketten yapılan açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınında ING Grubu'nun da sorumlu bankacılık anlayışıyla faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde salgının etkilerini azaltmaya yönelik toplumsal yatırımlar yaptığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, Kovid-19 salgınının ülkemizdeki ekonomik etkilerini azaltmaya önemli bir katkı sunacağına inandığımız Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL ile destek oluyoruz. Bununla birlikte virüsten etkilenen ihtiyaç sahiplerinin çocuklarına aktarılmak üzere TOG'a da 1,5 milyon TL bağışladık.

ING Türkiye olarak, bu zorlu günleri en kısa zamanda atlatacağımıza inanıyoruz. Türkiye’de yatırımlarına 2008 yılından bu yana devam eden bir kurum olarak, bu süreçte de üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirip ülkemize destek olmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA