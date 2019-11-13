İNGİLİZ AJAN'IN CENAZESİ İNGİLTERE'YE GÖNDERİLDİ
BEYOĞLU'NDA ofisinin bulunduğu sokakta ölü bulunan M16 Ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier'in cenazesi İstanbul Havalimanı'ndaki işlemlerinin ardından uçakla Londra'ya gönderildi.
BEYOĞLU'NDA ofisinin bulunduğu sokakta ölü bulunan M16 Ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier'in cenazesi İstanbul Havalimanı'ndaki işlemlerinin ardından uçakla Londra'ya gönderildi.
Eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı'na getirilmişti. Cenaze, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türk Hava Yolları(THY) uçağıyla saat 21.00'da Londra'ya gönderildi.
Görüntü Dökümü:
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-Londra'ya giden THY uçağından görüntüler
-Cenazenin uçağa yüklenmesi
-Uçağın hareket etmesi
-Detay görüntüler
Kaynak: DHA
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