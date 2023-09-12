İngiliz Arkeolog Christopher Ellis: “Başka Nemrut yok”

UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı'nı ziyaret eden İngiliz Arkeolog Christopher Ellis, Kommagene Kralı Antiochos Theos'un anıt mezarının açılmasının antik çağ hakkında arkeoloji dünyasında büyük yankı uyandıracağını ifade etti.

Yıllardır hayal ettiği antik çağın en önemli eseri olan Nemrut Dağı'nı ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden İngiliz Arkeolog Christopher Ellis, "UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı'ndaki Kommagene Kralı Antiochos Theos'un anıt mezarı ve inşa ettiği dönemin birleştirici tanrıların tahtlarını görmek beni çok mutlu etti. Dünyanın değişik ülkelerinde ve değişik devirlere ait tarihi alanlarda çalışmalar yaptım. Ortadoğu, Mısır ve değişik ülkelerde incelemelerde bulundum. Fakat dünyada böyle bir eser başka yerde yok. Halen gizemini koruyan Nemrut, yani Antiochos'un anıt mezarı bilimsel bir şekilde açılmalı ve 12 ay ziyarete açık olmalıdır. Böylece Türkiye turizmine büyük katkı sağlayacağına eminim" dedi.

Christopher Ellis, anıt mezarın açılmasıyla antik çağ hakkında arkeoloji dünyasında büyük yankı uyandıracağı ve önemli yeni bilgilerin ortaya çıkacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)