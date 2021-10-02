İngiliz Bakan Javid'den çok konuşulacak açıklama: "Aşı olmayan kendine başka iş baksın"

İngiltere hükümeti, bakımevi çalışanları için 11 Kasım'a kadar aşı olma müddeti vermişti. Koronavirüsle mücadele kapsamında etkin bir mücadele gösteren İngiltere hükümetine karşın, bakımevi çalışanları ise halen daha aşı olmamak için direniş gösteriyor. Bu durumu tespit eden İngiltere Bakanı Javid ise, katıldığı bir canlı yayın programında, bakımevi çalışanlarının aşı olmamaları problemine değinerek "Bir bakım evinde çalışıyorsanız, ülkemizdeki en savunmasız insanlardan bazılarıyla çalışıyorsunuz ve gidip aşı olmaya zahmet edemiyorsanız, dışarı çıkın ve başka bir iş bulun" dedi.

"AŞI OLMAYACAKSAN NEDEN BU İŞTE ÇALIŞIYORSUN?"

Bakımevlerinde bulunan hasta ve yaşlıların bu hastalığa karşı savunmasız olduğunu belirten ve o kurumlarda görevli olan her çalışanın mutlaka aşı yaptırmasına dikkat çeken Javid, "Eğer aşı olmayacaksan, neden bu işte çalışıyorsun?" ifadelerini kullandı.

Javid, son aşı tarihinde değişiklik yapılmayacağını belirterek, bunun nedeninin bakımevinde kalanların güvenliği ve yararı için olduğunu vurguladı.