İngiliz basınından bomba iddia! Yusuf Yazıcı, Arsenal'e mi gidiyor?

Bu sezon Lille'de gösterdiği performansla devlerin radarına girmeyi başaran Yusuf Yazıcı için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı. İngiliz basınında yapılan haberlere göre, Yazıcı'nın Arsenal'e transfer olarak yeni Mesut Özil olabileceği yazıldı.

Trabzonspor'dan Lille'e transfer olduğu ilk sezonda beklenilen formu gösteremeyen Yusuf Yazıcı, ikinci sezonunda adeta fırtına estiriyor. Fransa Ligi'nde ve Avrupa Ligi'nde art arda oynadığı maçlarda yüksek performans gösteren ve goller kaydeden orta saha oyuncusu için devler sıraya girdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'ın ardından Milan'a karşı da hat-trick yapmayı başaran Yusuf için İngilizler'den Arsenal iddiası geldi. İngiliz basınında çıkan haberlerde Arsenal kulübünün, 23 yaşındaki yıldız ismi yakından takip ettiği oyun stili ve tekniğiyle, Arsenal'in yeni Mesut Özil'i olabileceğini yazdı.

LİLLE'İN YENİ YILDIZI YUSUF!

Haberde Yusuf için Arsenal'in geçtiğimiz yıllarda da harekete geçtiği belirtilirken; Hazard, Pepe, Gueye, Origi gibi yıldızları dünya futboluna kazandıran Lille kulübünün şimdi de Yusuf Yazıcı'yı bir Avrupa devine göndermeye hazır olduğunu öne sürüldü.

Milli yıldız Yusuf Yazıcı, bu sezon Lille formasıyla 12 maça çıkarken 7 gol, 1 de asistlik performansa imza attı.