İngiliz basınından ilgi çeken Putin ve Erdoğan manşeti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le Rusya'ya görüştü. Putin'in Erdoğan'ı kapıda karşılaması ve samimi görüntüler vermesi dikkatlerden kaçmadı. İngiltere'de yayın yapan gazete, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Erdoğan'la görüşmesinde gergin olmasına atıfta bulunarak Putin'in samimi olmasını manşete taşıdılar. Gazete Erdoğan'ın fotoğraflarını yan yana koyarak "Farkı bulun" ifadelerini kullandı.

"İNGİLİZ BASININDAN İKİ RESİM ARASINDAKİ FARKI BULUN MESAJI"

İngiltere'de yayın yapan The Economist'in muhabiri Piotr Zalewski, Erdoğan'ın Pence ve Putin ile çekilen fotoğraflarını yan yana koydu ve "Farkı bulun" dedi. Erdoğan ile Mike Pence'in Beştepe'de çekilen fotoğrafında gerginlik hissedilirken, Soçi'de Putin ile Erdoğan'ın çekilen fotoğrafında samimiyet ve dostluk hissediliyordu.

"SİZ GELDİNİZ HAVA NE GÜZEL OLDU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Rusya'ya gitti. Putin'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşılaması dikkatlerden kaçmadı. Putin, Erdoğan'a "Siz geldiniz. Hava ne güzel oldu" dedi.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin ABD ile anlaşması üzerine bütün dünyanın merakla beklediği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirvesi dün Soçi'de gerçekleşti. Saat 13.27'de başlayan görüşme yaklaşık 6 buçuk saat sürdü. Görüşmede, SDG'nin 150 saat içinde 30 kilometre derinlikteki 'güvenli bölge'den çıkarılması konusunda anlaşma sağlandığı ve Türkiye ile Rusya güçlerinin ortak devriye yapması konusunda anlaşıldığı açıklandı.