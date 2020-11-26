İngiliz basınından Maradona için 'Hilekar' başlığı!

Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona, 60 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Maradona'nın futbola damga vuran hareketi, 1986 Dünya Kupası'nda yaşanmış ve 'Tanrı'nın eli' söylemi ile dünya futbolunun simgesi haline gelmişti. 1986 Dünya Kupası finalinde İngiltere'ye karşı eliyle attığı bu gol sonrasında kupayı Arjantin'e yaşayan Maradona, İngilizlerin de nefretini kazanmıştı.

Maradona'nın ölümü sonrasında İngiliz basının Maradona'nın vefatı hakkında attığı başlıklar dikkat çekti. The Sun ve Mirror gazeteleri, 'Hilekar' ifadesini Maradona için kullandı.

BBC Sport, "Arjantin'de 3 günlük yas başlıyor" başlığıyla verdiği haberde, Maradona'nın 1986 Dünya Kupası karşılaşmasındaki futboluna dair bilgiler yer aldı. Haberde görüşlerine yer verilen Maradona'nın eski takım arkadaşı Ossie Ardiles, Maradona olmanın "inanılmaz" güzel bir şey olduğunu ifade etti.

Ardiles, "Onun için hiç kolay olmadı. Çok erken yaşlardan itibaren basının baskısına maruz kaldı. Normal bir çocukluğu yoktu, hiçbir zaman normal ergenlik yılları da olmadı. Herkes onunla birlikte olmak istiyordu. Herkes onun bir parçası olmak istiyordu." ifadelerini kullandı.

Sky Sport'un haberinde ise Maradona'nın futbol geçmişine dair bilgiler yer aldı.

"VAR SİSTEMİ NEREDEYDİ?"

Daily Star'ın, "En çok ihtiyaç duyulduğunda 'Var' sistemi neredeydi?" manşetini kullandığı haberde, "Maradona, dün gece kalp krizi nedeniyle 60 yaşında hayatını kaybetti. Evet o bir hilekardı. Ama ne kadar inanılmaz bir aldatmacaydı." denildi.

The Sun gazetesi de Maradona'nın ölüm haberini, "Futbol dünyası en büyüklerinden birinin yasını tutuyor." şeklinde verdi.

"BİR HİLEKAR, KAHRAMAN VE DAHİ"

Mirror gazetesindeki haberde ise "Bir hilekar, kahraman ve dahi 60 yaşında öldü." başlığı kullanıldı.

Neredeyse tüm gazeteler, ünlü yıldızın ölüm haberini aynı kare ve cümlelerle verdi:

"O artık Tanrı'nın ellerinde.. Diego Maradona, kahraman, kötü adam, hilekar ve dahi.. 60 yaşında öldü."