İngiliz eski istihbarat subayının ölümüne ilişkin o kişi de ifadeye çağırıldı

İngiliz eski İstihbarat Subayının ölümüne ilişkin eşinin olaydan önce son görüştüğü arkadaşı olduğu öğrenilen Faruk Habib'in ifadesine başvuruldu. Habib'in ifadesinde, "Onu tedirgin gördüm" dediği öğrenildi.

Beyoğlu'ndaki evinin önünde ölü bulunan İngiliz eski İstihbarat Subayının ölümüne ilişkin yeni birinin ifadesi daha alındı. Le Mesurier'in eşi Emma Hedvig Christina Winberg'in olaydan önce son görüştüğü arkadaşı olduğu öğrenilen Faruk Habib emniyete çağrıldı.

Faruk Habib'in emniyetteki ifadesinde, Emma Hedvig Christina Winberg ile iki saate yakın görüştüklerini, bu görüşmede arkadaşını tedirgin bir halde gördüğünü söylediği, İngiliz eski Subayı Le Mesurier'in bir gün önce hastaneye gittiğini öğrendiğinde ise Winberg'e, Le Mesurier'in sağlık durumuyla ilgili sorular sorduğunu söylediği öğrenildi. Habib'in iki saat sonra evden ayrılırken içeride Le Mesurier ve eşinden başka kimseyi görmediğini ifade ettiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturmanın geniş kapsamlı olarak devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA