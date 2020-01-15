İngiliz hükümeti havayolu şirketi Flybe’yi kurtarmak için anlaştı

Birleşik Krallık hükümeti, havayolu şirketi Flybe'nin iflas etmemesi için hisse sahipleriyle anlaşmaya vardı.

Hükümet, Flybe hisse sahiplerinin oluşturduğu konsorsiyumla yaptığı görüşmeler sonucu, havayoluna finansal olarak destek olmak için bir anlaşmaya vardı. Birleşik Krallık İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Andrea Leadsom anlaşmadan oldukça memnun olduğunu belirtirken, yeni uzlaşıyla "şirketin operasyonlarını sürdürebileceğini ve Birleşik Krallık bölgelerinin birbirine bağlı kalmaya devam edeceğini" söyledi ve ekledi:

"Bu anlaşma, Flybe çalışanları, müşterileri ve kreditörlerini sevindirecek. Flybe böylece sürdürülebilir bir gelecek için çalışmalarını sürdürebilecek."

Anlaşmayla Flybe'nin 2,400 çalışanının işlerine devam edebilecekleri belirtilirken, Birleşik Krallık Ulaşım Bakanı Grant Shapps da "Avrupa'nın en büyük bölgesel havayolunun Birleşik Krallık genelinde bölgeleri birbirine bağlamaya devam etmesi için Flybe ile anlaşmaya varabildiğimiz için mutluyuz" dedi.

Kaynak: DHA