İngiliz hükümetinin Brexit önergesine ilişkin flaş gelişme

Söz konusu tasarı, İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasında, ilk oylamadan 299'a karşı 329 oyla geçti.

Tasarının yasalaşması için Avam Kamarasında bir oylamadan daha geçmesi, sonrasında da parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarasının ve Kraliçe 2. Elizabeth'in onayının alınması gerekli olacak.

Muhalefet partilerinin de tasarıya, Brexit ile ilgili yeni bir referandumu ve Gümrük Birliğinin sürdürülmesini içeren değişiklik teklifleri vermesi bekleniyor.

Tasarıyı 3 gün içinde Avam Kamarasından geçirmeyi hedefleyen hükümetin, milletvekillerinin çalışma saatlerini uzatan önergesi de bu akşam oylanacak.

Hükümetin, bu önergenin reddedilmesi veya muhalefet partilerinin hükümetin Brexit politikasıyla çelişen değişiklik tekliflerinin herhangi birinin kabul edilmesi halinde tasarıyı bütünüyle geri çekmesi bekleniyor.

İNGİLİZ HÜKÜMETİNİN ÖNERGESİ REDDEDİLDİ

İngiliz hükümetinin Brexit anlaşmasını 3 gün içinde Avam Kamarasından geçirmeyi amaçlayan önergesi reddedildi.