İngiliz milletvekilleri, Türkiye sınırında yakalandılar
Bir grup İngiliz siyasetçi, Suriye'nin kuzeydoğusunu işgal eden terör örgütü YPG/PKK'ya ziyarette bulundu.
İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti ve ana muhalefetteki İşçi Partisinden bir grup siyasetçinin de yer aldığı 13 kişilik heyet, dün akşam Nusaybin'in karşısında bulunan Kamışlı kentini ziyaret etti ve buradaki YPG/PKK'lı teröristlerle görüştü.
Heyette bulunan siyasetçiler arasında, Muhafazakar Partiden milletvekili Adam Holloway ve İşçi Partisi milletvekillerinden Lloyd Russell-Moyle yer aldı..
DESTEK SÖZÜ VERİLDİ!
Heyet ile teröristler arasında yapılan görüşmede, terör örgütü YPG/PKK'ya destek sözü verildiği öğrenildi.
DAHA ÖNCE DE GÖRÜŞME YAPMIŞLARDI!
İşçi Partisi milletvekillerinden oluşan bir heyet, geçen sene de Kamışlı kentini ziyaret ederek YPG/PKK'lı teröristlerle görüşmüştü.
ARA BULUCULUĞA SOYUNMUŞLARDI!
İngiltere ayrıca geçen ay YPG/PKK ile Suriye Kürt Ulusal Konseyi arasında ara buluculuğa soyunmuştu.
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