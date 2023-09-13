İngiliz savunma firmasını aldı, Birleşik Krallık’a ilk çıkarmasını yaptı

Grup şirketleri ile birlikte dünyanın önde gelen en prestijli fuarlarından Londra'daki Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı'na (DSEI 2023) katılan CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, "Milli uçaksavar ailemiz ve uzaktan kumandalı komuta sistemlerimizin ardından Birleşik Krallık merkezli AEI Systems'ı da satın alarak dünyada orta kalibre top üreten yegane firmadan biri olduk. Küresel pazarda dünyanın en büyük 5 firmasından biri olacağız" dedi.

Dünyanın en büyük 6'ncı hafif silah üreticisi CANiK, küresel arenadaki gücünü yeni yatırım ve stratejilerle büyütmeye devam ediyor. Türkiye'nin savunma sanayii alanında önde gelen şirketlerinden olan CANiK'in global ihracat odaklı fuar serüveni, Polonya'nın ardından İngiltere'de sürüyor. CANiK, 12-15 Eylül tarihleri arasında İngiltere'nin başkenti Londra'da dünyanın en prestijli fuarlarından olan Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı'nda (DSEI 2023) yerini aldı. Geçen yıl orta kalibre top üretimi yapan köklü İngiliz şirketi AEI Systems'ı satın alan CANiK, bu alanda geliştirdiği en yeni ürünlerini Londra'da sergiledi. Fuarda Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı IDEF'23'te ilk kez görücüye çıkan milli uçaksavarın en hızlı ve en yeni üyesi CANiK M3 ve grup şirketi UNIROBOTICS tarafından geliştirilen milli uzaktan komutalı stabilize silah (UKSS) kule ailesi dünyaya tanıtıldı.

"İhracat şampiyonluğumuzu sürdürüyoruz"

DSEI 2023'te Türkiye'den basın mensuplarını da ağırlayan CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, "CANiK olarak Avrupa'nın önemli başkentlerinden İngiltere'de ürünlerimizi Türk bayrağımızın altında gururla sergilediğimiz için heyecan duyuyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında katma değerli ürünlerimizle ülkemizin güçlü bir geleceğe taşınmasına katkı sağladığımız için mutluyuz. Bugün Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği'nin verilerine göre ateşli silahlar kategorisinde ihracat şampiyonuyuz. Küresel pazarın en büyük 6'ncı hafif silah üretici firması olarak üretimimizin yüzde 95'ini dünyanın dört bir kıtasında 70 ülkeye ihraç ediyoruz. Yeni yatırım hamlelerimizle büyümemizi iç ve yurt dışı pazarlarda hızlandırıyoruz" diye konuştu.

Haberin Devamı

"Orta kalibre top ürünleri dünyada kritik bir önem kazandı"

Şu an Türkiye'de 450 bin tabanca, 5 bin makineli tüfek ve 250 uzaktan kumandalı kule kapasitesine ulaştıklarını söyleyen Aral, 5 sene içerisinde tüm grup şirketlerinde toplam 350 milyon doların üzerinde satış hedeflediklerini açıkladı. Cahit Utku Aral, en son İngiltere'ye yapmış oldukları yatırım ve yatırımın getirmiş olduğu kazanımlar hakkında, "Birleşik Krallık merkezli AEI Systems'ı ailemize katmanın gururunu yaşıyoruz. Bu alım sayesinde ülkemizde üretimi olmayan başta 30x113 milimetre top olmak üzere birçok orta kalibre top üretiminde Türkiye söz sahibi oldu. Toplar hem İngiltere'de hem de Türkiye'de üretilecek. Dünyada kullanımı yaygınlaşan söz konusu toplar kritik bir önem kazandı. Bu önemli yatırım sayesinde CANiK, hafif silahlarda sağlamış olduğu üstün başarılarından sonra orta kalibre topları da ürün gamına yerleştirmiş oldu. Ayrıca CANiK, yine bu yatırım sayesinde dünyada 30x113 milimetre top üreten 3 firmadan biri haline geldi" şeklinde konuştu.

İngiltere'de geliştirme, üretim ve montaj faaliyetleri devam edecek

AEI Systems'ın orta kalibre toplarda bir marka olmayı sürdüreceğini belirten Cahit Utku Aral, "AEI Systems'ın Birleşik Krallık'taki tesislerinde geliştirme, üretim ve montaj faaliyetleri artarak devam edecek. Üretim faaliyetleri ise özellikle "Made in UK" ibaresinin kullanılmasını sağlayacak ölçüde, AEI Systems ve Birleşik Krallık'taki ekosistem bünyesinde gerçekleştirilecek. 5 sene sonunda orta kalibre top satış cirosunun yıllık 100 milyon doların üzerine çıkmasını hedefliyoruz. AEI Systems operasyonuna şirket iştiraklerimizden UNIROBOTICS de destek verecek. UNIROBOTICS orta kalibre topların ihtiyacı olan yüksek teknoloji, yenilikçi ve rekabetçi silah kulesi entegrasyonu çözümleri sunmaktadır. Bu çözümlerin ilk meyvesi ise UNIROBOTICS'in 30x113 milimetre top ile donatılan TRAKON 30 kulesidir. 30x113mm top; çok çeşitli mühimmatı atma özelliği ve düşük geri tepmesi sayesinde 4x4 kara araçları ve ufak botlar dahil tüm platformlara ister uzaktan kumandalı, ister operatör kumandalı mesnetler ile entegre edilebilmektedir. 30x113 milimetre topların kara ve deniz araçlarında kullanımı son yıllarda giderek artsa da bu silahlar uzun süredir döner ve sabit kanatlı hava araçlarının temel silahını teşkil etmekte olup, özellikle yüksek infilaklı mühimmat atma kabiliyeti ile önemli bir güç çarpanı haline gelmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)