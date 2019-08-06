İngilizce Öğretmeni Musa Dağ: "Hayat, hayallerinize göre büyür veya küçülür"

Kütahya Özel Semdil Kursu İngilizce Öğretmeni Musa Dağ, bu seneki ÖSYM sonuçlarından son derece memnun olduğunu ve yine gurur verici bir sonuç elde ettiklerini açıkladı.

Öğrencilerinin başarılı sonuçlarından dolayı memnuniyetlerini dile getiren Musa Dağ, "Bilirsiniz hayat, hayallerinize göre büyür veya küçülür ve hepimiz hayallerimiz kadarız. Öğrencilerimin hayallerine ortak olmak ve onlara destek olmaktan onur duyuyorum" dedi.

Hayal ile gerçek arasındaki tek farkın eylem olduğunu ifade eden Musa Dağ, "Başarılı olmanın formülü aslında son derece basittir. Çalışmak, kararlı olmak ve sabırlı olmaktır. Biz inanıyoruz ki işin özünde heyecan varsa başarı olur, umut olur, bu da bir sonraki adım için cesaret olur. Hazırlıklarıyla birlikte yaklaşık bir seneyi bulan bu güzel heyecanın sonunu güzel bir şekilde noktalıyoruz. Umuyorum ki gelecek dönemlerde yeni başarılar ve yeni heyecanlarla yolculuğumuza cesaretle devam edeceğiz.

Emin olun. Daha iyi olmaya çalışmayan, iyi olarak da kalamaz. Mükemmele ulaşma hedefimiz ile biz hep daha iyisi için çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Amacımız, öğrencilerimizi iyi birer öğretmen ve veya mütercim- tercüman olmaları için hayal ettikleri üniversitelere gitmelerini sağlamaktır. Bu uğurda öğrencilerimize başta en çok emeği geçen okullarındaki değerli öğretmenlerine, her daim onlara destek olan ailelerine, tüm Semdil ailesine ve öğrencilerimize bizlere bu onur ve gururu yaşattıkları için yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA