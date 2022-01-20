İngilizler Acun Ilıcalı'yı coşkuyla karşıladı! Hull City taraftarı Ilıcalı'nın lakabını buldu!

Ünlü iş insanı ve televizyoncu Acun Ilıcalı, hayalini kurduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'i sonunda resmi olarak satın aldı. Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından taraftarlar kulübün yeni patronu Acun Ilıcalı'ya yönelik coşkulu bir karşılama yaptı. Bu durum karşısında oldukça mutlu olduğu görülen Ilıcalı da sevgi gösterilerine karşılık verdi. İngilizler Acun Ilıcalı'ya "Türk Simon Cowell" lakabını taktı.

ACUN ILICALI'YA SEVGİ GÖSTERİLERİ

Futbola yakından ilgisi olan ve hep İngiltere'den bir takım alma hayali kurduğunu dile getiren Acun Ilıcalı, bu hayalini gerçekleştirdi. Hull City'i satın almak için uzun süredir görüşmelerde bulunan ünlü iş insanı Ilıcalı, resmi olarak kulübün yeni sahibi oldu. Bu kararla birlikte İngiliz futbolseverlerin Acun Ilıcalı'ya yönelik sevgi gösterileri de dikkat çekti.

"HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİĞİM İÇİN MUTLUYUM"

Acun Ilıcalı'ya bina önünde sevgi dolu gösteriler yapan ve Türk bayrakları açtığı görülen taraftarlara kayıtsız kalamayan Ilıcalı da binadan çıkarak taraftara teşekkür etti. Sonrasında ise Twitter üzerinden açıklama yapan Ilıcalı "İngiltere'de futbol kulübü sahibi olmak hayalimdi. Bugün bu hayalim gerçekleştiği için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

LAKABI BELLİ OLDU

Ülkede yakın gördükleri kişilere lakap takmayı sevdikleri bilinen İngilizler Acun Ilıcalı'ya nasıl sesleneceklerini de buldu. Acun Ilıcalı'nın Türkiye'de yayınladığı programlara benzer Amerika yapımı birçok yetenek programlarında jüri üyeliği yapan Simon Phillip Cowell'ı ele alan İngiliz taraftarlar, Ilıcalı'ya "Türk Simon Cowell" lakabını taktı.