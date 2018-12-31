İngilizler İrlanda vatandaşlığına geçiyor

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılacak olmasıyla nedeniyle İngilizlerin AB ülkesi olarak kalacak olan İrlanda vatandaşlığına geçmeye çalıştığı belirlendi.

İngiltere'nin 29 Mart 2019'da Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılacak olması nedeniyle İngilizlerin AB üyesi olan İrlanda vatandaşlığına geçiş taleplerinde artış gözlemlendi. İrlanda vatandaşlığına geçen İngilizlerin oranında yüzde 22 artış sağlandığı ve sayının 100 bin kişiyi aştığı bildirildi. İrlanda İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İrlanda kökenli İngiliz vatandaşlarının da İrlanda'nın çifte vatandaşlık hakkını alabilmek için yaptığı müracaatlarda artış olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA