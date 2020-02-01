İngilizlerin 47 yıl sonra AB üyeliği bitti!

İngiltere'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği 47 yıl sonra biterken, Başbakan Boris Johnson ise bunun yeni çağın bir başlangıcı oldğunu söyledi. İngiltere, 1973'te katıldığı AB'den yerel saat ile 23:00'da (TSİ 02:00) ayrılırken, "Brexit günü" kapsamında hem devlet kurumları hem de özel kuruluşlar çeşitli kutlamalar yaptı.