İngilizlerin efsane isminden Çağlar’a övgü

Carragher: Onu izlemeye bayılıyorum

İngiliz futbolunun efsanevi savunmacılarından Jamie Carragher, milli futbolcu Çağlar Söyüncü için övgü dolu sözler sarf etti.

Leicester City'nin kendi sahasında Tottenham'ı 2-1 yendiği maçın ardından İngiltere futbolunun önemli isimlerinden Jamie Carragher, sosyal medya hesabından Çağlar Söyüncü için bir paylaşımda bulundu. Carragher, Çağlar Söyüncü için övgü dolu bir cümle sarf ederek, "Onu izlemeye bayılıyorum" dedi.

Öte yandan Jamie Carragher'ın bu paylaşımı kısa sürede büyük beğeni topladı. İngiliz futbolseverler, Çağlar Söyüncü'nün Tottenham maçındaki en iyi oyuncu olduğunu ifade eden yorumlarda bulunurken, milli futbolcunun Manchester United'a rekor ücretle transfer olan Harry Maguire'dan daha iyi bir oyuncu olduğunu vurguladılar.

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DHA