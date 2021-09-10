İngiltere akciğer kanserine 'devrim' niteliğinde ilaç geliştirdi

Ulusal Sağlık Servisi’nin yaptığı açıklamada, son teknoloji ürünü olan ‘Sotorasib’ adlı ilacın, yeni nesil kanser tedavisi çalışmalarına önemli bir yol gösterici olabileceği öngörüldü. İlaç ağızdan tablet olarak alınıyor. KRAS G12C mutasyonuna bağlanarak mutasyonu etkisiz kılarak tümörlerinin büyümesini ve yayılmasını engelliyor. Yapılan çalışmalarda, ilacın akciğer kanserinin büyümesini 7 ay boyunca durdurduğu kanıtlandı.

NHS’in açıklamasında ilaca erken erişim olanağı sağlanarak birkaç hafta içinde İngiltere’de yaklaşık 600 akciğer kanseri teşhisi konulmuş hastaya verileceği açıklandı. NHS, Sotorasib’in türünün ilk tedavisi olduğunu ve pankreas ile kolon kanserleri de dahil olmak üzere, en tehlikeli seyreden kanser türlerinde bile oldukça etkili olduğu tespit edildi.

"SON 20 YILDAKİ EN ÖNEMLİ ATILIMLARDAN BİRİ"

İngiltere Kanser Araştırmaları Vakfı Baş Klinisyeni Prof. Charles Swanton, "Sotorasib, 20 yılda akciğer kanseri tedavisindeki en heyecan verici atılımlardan biridir. İlaç, kanserin iç işleyişini ortaya çıkaran onlarca yıllık laboratuvar araştırmalarına dayanan bir kanser genini hedef alıyor. Bu ilaç, kanser tedavisi için sınırlı seçenekleri olan hastaların sağ kalma oranının arttırılmasına yardımcı olan tedaviler listemizi genişletiyor. İngiltere'deki hastaların artık bu yeni tedaviden yararlanabilecek olmaları harika bir haber" dedi.

Ulusal Sağlık Servisi Baş Yöneticisi Amanda Pritchard ise konuyla ilgili: "Pandemi süresince kanser hizmetlerine öncelik verildi. NHS, Covid-19’un neden olduğu kaçınılmaz aksamalara rağmen kaynaklarını iyi bir şekilde kullandı" açıklamasında bulundu.