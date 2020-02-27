İngiltere, Avrupa Yakalama Emri Programı'ndan çıkıyor

LONDRA (AA) - İngiltere, Avrupa Birliğinden (AB) ayrılmasının ardından, suçluların hızlı bir şekilde iade edilmesinde kullanılan Avrupa Yakalama Emri Programı'nda yer almak istemediğini, bunun yerine daha geniş kapsamlı bir anlaşmaya varılması gerektiğini açıkladı.

İngiliz hükümetinin "AB ile gelecekteki ilişkimiz; İngiltere'nin müzakerelere olan yaklaşımı" başlıklı müzakere çerçeve metninde, yol haritasında suçluların iadesi anlaşmasına da değinildi.

Metinde, "İngiltere, gelecekteki ilişkinin bir parçası olarak Avrupa yakalama emirlerinde yer almak istemiyor." ifadesine yer verildi.

Hükümet, bunun yerine AB'nin Norveç ve İzlanda'yla yaptığı anlaşmayı baz alan ancak Avrupa yakalama emirlerinin kapsama alanının dışındaki kişiler için de uygun ilave güvenceler ve hızlı iade düzenlemeleri içeren bir anlaşmanın sağlanması gerektiğini savundu.

AB ülkeleri arasındaki uzun iade süreçlerinin önüne geçilmesinin amaçlandığı program, 2004'te yürürlüğe girmişti.

İngiltere, uzun süren müzakereler ve siyasi tartışmaların ardından 31 Ocak'ta AB'den ayrılmıştı.

Kaynak: AA