İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın son durumuna ilişkin açıklama!

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, Boris Johnson'ın hala yoğun bakımda olduğu ve durumunun stabil olduğu bildirildi.

Açıklamada, Johnson'ın durumunun yakından takip edildiği söylendi.

Koronavirüse yakalanan Johnson geçtiğimiz akşam yoğun bakıma kaldırılmıştı.

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