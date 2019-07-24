İngiltere Başbakanı Johnson ilk kabineyi açıkladı

Theresa May'in istifa etmesinin ardından İngiltere'nin yeni Başbakanı olan Boris Johnson ilk kabineyi açıkladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ilk kabineyi açıkladı. Johnson tarafından belirlenen kabine üyeleri ise şu şekilde:

"Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Theresa May'in ilk döneminde Avrupa Birliği'nden Çıkış Bakanı olan Dominic Raab

Maliye Bakanı, daha önce Kültür, Medya ve Spor Bakanlığı, İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanlığı görevlerini üstlenmiş Sajid Javid

İçişleri Bakanı, daha önce Uluslararası Kalkınma Bakanlığı görevini üstlenmiş Priti Patel

Savunma Bakanı, daha önce Kuzey İrlanda Bakanlığı görevini üstlenmiş Ben Wallace

Uluslararası Ticaret Bakanı ve Ticaret Kurulu Başkanı görevlerine, önceden Adalet Bakanlığı ve eski Maliye Bakanı Yardımcısı görevlerini üstlenmiş Elizabeth Truss

Lancaster Düklüğü Şansölyesi, önceden Eğitim Bakanlığı, Çevre, Gıda ve Kırsal İşler Bakanlığı gibi görevler üstlenen Micheal Gove

Avrupa Birliği'nden Çıkış Bakanı, Stephen Barclay

Avam Kamarası Baş Denetçisi ve Hazine Parlamento Sekreteri, Mark Spencer."

Kaynak: İHA