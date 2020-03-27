İngiltere Başbakanı Johnson'ın koronavirüs testi pozitif çıkınca koşarak uzaklaştı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından Johnson'ın başdanışmanı Cummings başbakanlık binasından uzaklaştı.

BAŞBAKANLIK BİNASINDAN KOŞARAK UZAKLAŞMASI KAMERALARA YANSIDI

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını İngiltere’de kraliyet ailesinden sonra hükümete sıçradı. Başbakan Johnson’ın korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurmasının ardından Johnson’ın Başdanışmanı Dominic Cummings'in başbakanlık binasından çıkarken koşarak uzaklaştığı görüldü.

İngiltere’de toplam korona virüs vakası 14 bin 543’e, hayatını kaybedenler ise 759’a ulaştı.

Boris Johnson koronavirüse yakalandı

NE OLMUŞTU?

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklamıştı.

Dün başbakanlık konutunun bulunduğu Downing Sokağı 10 Numara'da hafif belirtiler göstermesi üzerine yapılan testin pozitif çıktığını belirten Johnson, hükümetin koronavirüsle mücadelesine önderlik etmeyi sürdüreceğini açıklayıp "Şimdi kendimi tecrite alıyorum, ancak bu virüsle mücadele ettiğimiz müddetçe, hükümetin müdahalesine videokonferans yoluyla liderlik etmeye devam edeceğim." ifadelerini kullanmıştı.