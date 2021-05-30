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İngiltere Başbakanı magazin gündeminde! Boris Johnson gizlice evlendi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson 33 yaşındaki nişanlısı Symonds'la gizlice evlendi. Gizli evlilik haberi dünya basınında şok etkisi yarattı.

İngiltere Başbakanı magazin gündeminde! Boris Johnson gizlice evlendi

Dünya basını İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın gizli düğün törenini konuşuyor. Johnson nişanlısı Carrie Symonds ile Westminster Katedrali'nde gizli törenle evlendi.

30 KİŞİLİK GİZLİ TÖREN

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, 56 yaşındaki Başbakan Johnson, 33 yaşındaki nişanlısı Symonds'la Westminster Katedrali'nde aile üyeleri ve arkadaşlarının katıldığı 30 kişilik küçük bir törenle evlendi. Başbakanlık Ofisi 10 Numara, konuya ilişkin resmi açıklama yapmaktan kaçındı.

İngiltere Başbakanı magazin gündeminde! Boris Johnson gizlice evlendi

Kuzey İrlanda'daki bölgesel hükümetin başbakanı ve Demokratik Birlik Partisi (DUP) lideri Arlene Foster, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Johnson ve Symonds'ı evlilikleri dolayısıyla tebrik etti.

Aralık 2019'dan bu yana nişanlı olan çiftin Wilfred Lawrie Nicholas Johnson isimli bir erkek çocukları var.Johnson'ın 2018'de biten son evliliğinden 4, evlilik dışı bir ilişkisinden de bir çocuğu bulunuyor.

İngiltere Başbakanı magazin gündeminde! Boris Johnson gizlice evlendiİngiltere Başbakanı magazin gündeminde! Boris Johnson gizlice evlendiİngiltere Başbakanı magazin gündeminde! Boris Johnson gizlice evlendi

 

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