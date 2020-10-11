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İngiltere - Belçika maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan sürüyor. Bu akşam oynanacak İngiltere - Belçika maçı hakkında detaylı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

İngiltere - Belçika maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

UEFA Uluslar Ligi'nde 3. maçlar oynanıyor. Uluslar A Ligi 2. Grup maçında, İngiltere, zorlu rakibi Belçika'yı ağırlayacak. A Ligi 2. Grupta, oynadığı son iki maçı kazanan İngiltere, yine iki maçını kazanan Belçika ile 6 puanla liderliği paylaşıyor. Gruptaki düğümü çözecek olan maçta, iki takımda galibiyet için sahaya çıkıyor. Peki, İngiltere - Belçika maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

İngiltere ve Belçika arasında oynanacak olan zorlu mücadele, futbolseverlerin gündeminde. Karşılaşma, bu akşam saat 19.00'da Wembley Stadyum'unda oynanacak. Mücadelede Alman hakem, Tobias Stieler düdük çalacak. Stieler'in yardımcılıklarını ise Mike Pickel ve Christian Gittelmann üstlenecek.

HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

İngiltere - Belçika mücadelesi bu akşam saat 19.00'da S Sport 2 kanalından naklen yayınlanacak. S Sport 2 kanalını izlemek için D-Smart aboneliğinin bulunması gerekiyor. 

11'LER

İngiltere 11'i: Pickford, Walker, Maguire, Dier, Alexander-Arnold, Rice, Henderson, Trippier, Mount, Rashford, Calvert-Lewin

Belçika 11'i: Mignolet, Denayer, Alderweireld, Boyata, Meunier, Castagne, Witsel, Tielemans, Carrasco, De Bruyne, Lukaku

Onur Çelik
Spor Editörü


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