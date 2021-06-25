İngiltere bu haberle çalkalanıyor! Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan skandal: 15 yıllık eşini, danışmanıyla aldattı!

İngiltere gündemine bomba gibi düşen olayda, Sağlık Bakanı Matt Hancock'un yaptıkları herkesi şoke etti. Bakanlık binasında, eşini aldattığı esnada çekilmiş görüntüleri basına sızan bakanın yasak ilişki yaşadığı isim ise en yakınındaki kişi olan danışmanı çıktı.

DANIŞMANIYLA ALDATTI

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde aldığı kararlarla sıklıkla gündeme gelen ve tüm dünyanın tanıdığı bir isim haline dönüşen İngiliz Sağlık Bakanı Matt Hancock, bu kez de yaşadığı yasak ilişki ile gündeme oturdu. 15 senelik evliliğini tehlikeye atan Hancock'un eşi Martha'yı aldattığı isim ise danışmanı çıktı.

BAKANLIK BİNASINDA, GİZLİ GİZLİ...

İngiliz basınında yer bulan habere göre, 42 yaşındaki Hancock, başdanışmanı 43 yaşındaki Gina Coladangelo ile yaşadığı yasak ilişkiyi bakanlık koridorlarına taşıyınca, skandal ortaya çıktı. 6 Mayıs tarihinde Londra'daki bakanlık binasında bulunan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Hancock, danışmanı Coladangelo'u, etrafı kolaçan ettikten sonra kendisine çekerek öpüyor. Kapıyı kapatmadan önce etrafta kimse olup olmadığına bakan Hancock ve Coladangelu çiftinin, tutkulu bir biçimde birbirlerine sarıldığı da görülüyor.

İKİSİ DE EVLİ VE ÇOCUKLU

Yasak aşkın ortaya çıkması, istifa söylentilerini de beraberinde getirdi. Basına sızan görüntülerin yayılmasının ardından resmi makamda yaşanan yasak ilişki olayı hakkında henüz resmi bir açıklama gelmemekle birlikte, sarılma ve kamusal alanda bir araya gelme yasaklarına rağmen bakanlık binasında öpüşen Hancock- Coladangelo çiftinin görüntülerinin ifşa olmasıyla, ikisinin de evliliğinin tehlikeye girdiği söyleniyor.

15 yıllık evli olan ve eşi Martha'dan 3 çocuğu olan Hancock'un yanı sıra başdanışman Coladangelo'nun da evli ve 3 çocuklu olduğu biliniyor.