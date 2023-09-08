İngiltere Büyükelçisi Morris: "İngiliz vatandaşlar Antalya’da mutlu"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret eden İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris, İngiliz vatandaşlarının Antalya'da mutlu olduklarını söyledi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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İngiltere Büyükelçisi Morris: "İngiliz vatandaşlar Antalya’da mutlu"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret eden İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris, İngiliz vatandaşlarının Antalya'da mutlu olduklarını söyledi.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti. Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede başta turizm, tarım ve ticaret olmak üzere her alandaki işbirliğinin daha da ileri seviyeye taşınması noktasında yapılabilecekler konuşuldu. "Her türlü ticari ve ekonomik işbirliğine hazırız" diyen Başkan Böcek, Büyükelçi Morris'e Antalya'nın tarım ve turizm potansiyeli hakkında bilgi verdi. Antalya'da deniz, kum ve güneşin yanı sıra turistlere yönelik sağlık turizminin de ön planda olduğunu söyleyen Böcek, "Antalya'da turizmin yanı sıra verimli topraklar vardır. Tarım da en önemli sektörümüzdür. Türkiye'nin sebze, meyve ihtiyacının yüzde 50'si Antalya'dan karşılanmaktadır. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilere elektrik enerjilerinin yüze 85'ini ödüyoruz. Tohum, fide, fidan desteği sağlıyoruz. İngiltere'den kentimize gelen turist sayısının artmasını isteriz" dedi.

"İngiliz vatandaşlar Antalya'da mutlu"

Türkiye'de ve Antalya'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Büyükelçi Morris, İngiliz halkının Antalya'da çok mutlu olduğunu ve burayı çok sevdiğini belirtti. Büyükelçi Morris, "İngiliz vatandaşlarımıza göstermiş olduğunuz yakın ev sahipliği için teşekkür etmek istiyorum. Antalya'da o kadar mutlular ve o kadar entegre olmuşlar ki hiçbir şikayet ya da olumsuz dönüş almıyoruz" diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çevre ile ilgili projelerini soran Büyükelçi Morris'e belediyenin bu alanda yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Büyükelçi Morris'in ziyaretinde Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz ile Başkan Danışmanları Osman Ayık ve Lokman Atasoy da hazır bulundu.

İngiltere Büyükelçisi Morris: "İngiliz vatandaşlar Antalya’da mutlu"

İngiltere Büyükelçisi Morris: "İngiliz vatandaşlar Antalya’da mutlu"

İngiltere Büyükelçisi Morris: "İngiliz vatandaşlar Antalya’da mutlu"

İngiltere Büyükelçisi Morris: "İngiliz vatandaşlar Antalya’da mutlu"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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