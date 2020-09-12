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İngiltere Championship maçları hangi kanalda? Şifresiz mi? Birmingham, Stoke City, Norwich City...

Futbolun beşiği İngiltere'nin iki numaralı ligi Championship'te 2020-2021 futbol sezonu heyecanı başlıyor. Futbolseverlerin merak ettiği, maçların hangi kanaldan yayınlanacağı ve şifresiz olarak mı yayınlanacağı sorularının cevapları haberimizde...

İngiltere Championship maçları hangi kanalda? Şifresiz mi? Birmingham, Stoke City, Norwich City...

Tüm dünyada futbol heyecanı 2020-2021 sezonuyla adım adım geri dönüyor. Futbolun beşiği İngiltere'de de Premier Lig ve Championship maçları bugün itibarıyla yeni sezona adım atıyor. İngiltere'nin iki numaralı ligi Championship, futbolseverlerin en çok takip ettiği liglerin başında geliyor. Peki, İngiltere Championship maçları hangi kanalda? Şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

İNGİLTERE CHAMPIONSHIP MAÇLARI HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

Türkiye'de Premier Lig'in ve Championship'in yayın hakları Digiturk'te bulunuyor. Dolayısıyla Championship karşılaşmalarının da birçoğu beIN SPORTS ekranlarından şifreli olarak futbolseverlerle buluşuyor. Karşılaşmaları izlemenin bir diğer yolu ise Nesine.com. 

Nesine.com belirlediği Championship maçlarını, internet üzerinden ücretsiz ve şifresiz bir şekilde izleyicilerle buluşturuyor. 

İşte Championship'te ilk haftanın maçları ve hangi kanaldan yayınlanacağı bilgileri:

14:30 Birmingham v Brentford | beIN SPORTS HD 4, Nesine.com

14:30 Wycombe Wanderers v Rotherham United | 

17: 00 Bournemouth v  Blackburn Rovers |

17:00 Queens Park Rangers v Nottingham Forest |  

17:00 Derby County v Reading | 

17:00 Cardiff City v Sheffield Wednesday | 

17:00 Barnsley v Luton Town  

17:00 Preston North End v Swansea City  

17:00 Millwall v Stoke City  

17:00 Huddersfield Town v Norwich City | beIN SPORTS HD 4, Nesine.com

17:00 Bristol City v Coventry  

Onur Çelik
Spor Editörü


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