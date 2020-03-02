İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, Ankara’ya geliyor

İngiliz Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın Suriye'de yaşananların ardından destek amacıyla Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

İngiliz Dışişleri Bakanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın Ankara'nın Suriye'ye konusunda aldığı kararlara desteğini göstermek için Salı günü Türkiye'yi ziyaret edeceği açıklandı. Açıklamada, "Ziyaret, Suriye rejiminin İdlib'deki pervasız saldırıları sonrasında İngiltere'nin NATO müttefiki ile yakın dostluğunu yeniden teyit edecek" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, "İngiltere, Dışişleri Bakanı Dominic Raab yarın Ankara'yı ziyaret ederek Suriye'de acil ve kalıcı bir ateşkes müzakere etme çabalarına gösteren Türkiye'ye kararlı desteğini gösterecek. Ziyaret, İngiltere'nin NATO müttefiki ile yakın dostluğunu yeniden teyit edecek. Suriye rejiminin İdlib'deki pervasız saldırısıyla uğraşırken Türkiye'ye dayanışma gösterecek. Bakan, ziyarette Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek. Türkiye yıllardır milyonlarca Suriyeli mülteciyi destekleme konusunda muazzam bir cömertlik göstermiştir. İngiltere, Suriye krizinde önemli bir bağışçı konumundadır. Bugüne kadar, tek bir insani krize en büyük yanıtımız olan 3,1 milyar Sterlini taahhüt ettik. İngiltere, Suriye rejimi ve Rus destekçileri tarafından yürütülen acımasız ve orantısız savaş sonucunda İdlib'de ortaya çıkan insani dramla mücadele etmek için uluslararası ortaklarıyla çalışmaya devam edecek" denildi.

Açıklamada Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın da yaptığı değerlendirmeye yer verilerek, "Türkiye, Suriye rejimi ve sınırındaki şiddeti artırmaya devam eden Rus güçleri arasında çok zor ve ciddi zorluklarla mücadele ediyor. Suriye rejiminin İdlib'deki eylemlerini kınadığımızı açıkça belirttik. Uluslararası hukuka aykırı ihlallere ilişkin endişelerimizi dile getirmeye devam edeceğiz. NATO müttefiki ve G20 üyesi iki ülke olarak İngiltere ve Türkiye savunma, güvenlik ve ticaret alanında işbirliği üzerine kurulmuş bir ortaklığa sahiptir. İlk resmi ziyaretimde ilişkilerimizi daha da derinleştirmeyi umuyorum" ifadelerini kullanıldı.

Kaynak: İHA