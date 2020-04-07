İngiltere Dışişleri Bakanı Raab: "Tüm planlar olduğu gibi devam edecek"

Korona virüsü nedeniyle yoğun bakıma alınan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yerine vekalet edecek olan İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, "Tüm planlar olduğu gibi devam edecek" dedi.

Geçtiğimiz 27 Mart'ta korona virüsü taşıdığı tespit edilen ve evinde karantina altında bulunan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, semptomlarının devam etmesi üzerine dün hastaneye kaldırılmıştı. İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Johnson'ın durumunun kötüleştiği ve yoğun bakım ünitesine alındığı bildirildi. İngiltere Dışişleri Bakanı Rominic Raab İngiliz medyasına yaptığı açıklamada Johnson'ın kendisine vekalet verdiğini, gerekli olduğu durumlarda kendisinin liderlik edeceğini bildirdi.

Başbakan Boris Johnson'ın hasta olmasının bir şeyi değiştirmeyeceğini ifade eden Dışişleri Bakanı Raab, "Tüm planlar olduğu gibi devam edecek. Hükümetin korona virüsünü yenebileceğimizden emin olmaya odaklandı ve bu iş devam edecek" dedi. Raab ayrıca, Johnson'ın "güvenli ellerde" olduğunu ve "mükemmel bakım" aldığını dile getirdi.

Kaynak: İHA