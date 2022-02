İngiltere dünyayı alarma geçirdi! Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme haritasını yayımladılar! İki aşamalı plan ortaya çıktı

Tüm dünyanın gelişmeleri yakından takip ettiği Rusya - Ukrayna gerginliğinde savaş sesleri yeniden dillendirilmeye başlandı. Rusya, Ukrayna'yı işgal etmeyeceğine yönelik açıklamalar yapsa da ABD ve birçok ülke Rusya'nın işgali gerçekleştirebileceğini dile getiriyor.

Bu ülkelerden biri olan İngiltere'nin Savunma Bakanlığının Twitter hesabından "istihbarat güncellemesi" başlığı altında yapılan paylaşımlar dünyayı alarma geçirdi.

Rusya'nın, tatbikatların tamamlanmasının ardından bazı birimlerin üslere geri döneceğini iddia ettiğine değinilen paylaşımlarda, "Rus güçlerinin Ukrayna sınır bölgelerinden çekildiğine dair hiçbir kanıt görmedik. Rusya uyarıda bulunmadan bir işgal gerçekleştirebilir." ifadesi kullanıldı.

INTELLIGENCE UPDATE: Russia retains a significant military presence that can conduct an invasion without further warning.



Below demonstrates President Putin's possible axis of invasion. He still can choose to prevent conflict and preserve peace. pic.twitter.com/QHRM1wNwJG