İngiltere dünyayı alarma geçirdi! Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme haritasını yayımladılar! İki aşamalı plan ortaya çıktı

Tüm dünyanın gelişmeleri yakından takip ettiği Rusya - Ukrayna gerginliğinde savaş sesleri yeniden dillendirilmeye başlandı. Rusya, Ukrayna'yı işgal etmeyeceğine yönelik açıklamalar yapsa da ABD ve birçok ülke Rusya'nın işgali gerçekleştirebileceğini dile getiriyor.

Bu ülkelerden biri olan İngiltere'nin Savunma Bakanlığının Twitter hesabından "istihbarat güncellemesi" başlığı altında yapılan paylaşımlar dünyayı alarma geçirdi.

"RUSYA UYARIDA BULUNMADAN BİR İŞGAL GERÇEKLEŞTİREBİLİR"

Rusya'nın, tatbikatların tamamlanmasının ardından bazı birimlerin üslere geri döneceğini iddia ettiğine değinilen paylaşımlarda, "Rus güçlerinin Ukrayna sınır bölgelerinden çekildiğine dair hiçbir kanıt görmedik. Rusya uyarıda bulunmadan bir işgal gerçekleştirebilir." ifadesi kullanıldı.

INTELLIGENCE UPDATE: Russia retains a significant military presence that can conduct an invasion without further warning.



Below demonstrates President Putin's possible axis of invasion. He still can choose to prevent conflict and preserve peace. pic.twitter.com/QHRM1wNwJG — Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) February 17, 2022

İKİ AŞAMALI İŞGAL PLANLARINA YER VERİLDİ

Rusya'nın önemli bir askeri varlığı sürdürdüğü savunularak, haritayla "olası işgal planlarına" yer verildi.

Söz konusu işgal planının ilk aşamasına göre Rus kuvvetleri, kuzeydeki Belarus'tan iki ayrı noktadan başkent Kiev'e hareket edilecek. Bu birliklere, Ukrayna'nın kuzeydoğusunda Rusya topraklarında konuşlu askerler de destek verecek.

Doğudan ise 2 ayrı noktadan askerler, ayrılıkçı bölgeleri geçerek içlere doğru ilerleyecek. İşgal altındaki Kırım'da konuşlu olan Rus askerlerinin de destek vereceği harekatta hedefin Dnipro kentinin ele geçirmek olacak.

İkinci aşamada ise Dnipro'dan, Moldova'ya 130 kilometre mesafede bulunan Vinnitsya kentine, Kırım'dan da stratejik öneme sahip Karadeniz'deki liman kenti Odesa'ya ilerlenecek.

Bununla beraber paylaşımlarda, yine de Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "çatışmayı önlemeyi ve barışı korumayı seçebileceği" ifade edildi.

Ukrayna-Rusya sınırının yanı sıra Belarus ve işgal altındaki Kırım'da sayıları 100 bini geçen Rus askerleri ile Karadeniz'deki Rus savaş gemileri endişeye neden oluyor.

MOSKOVA İDDİALARI REDDEDİYOR

NATO ülkeleri Rusya'yı olası bir işgale karşı uyarırken, Moskova Ukrayna'yı işgal etme planları olmadığını öne sürüyor.

Güvenlik garantileri isteyen Rusya, Ukrayna'nın NATO'ya alınmamasını talep ederken, çoğu ittifak üyesi ülke ise "açık kapı" politikalarının devam edeceğini belirterek Kiev'e askeri destek veriyor.

(AA)