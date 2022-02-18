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İngiltere dünyayı alarma geçirdi! Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme haritasını yayımladılar! İki aşamalı plan ortaya çıktı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğine yönelik iddialar gündemi ısıtmaya devam ederken İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya'nın iki aşamalı olası Ukrayna'yı işgal planını yayımladı. Harita sonrası gözler yeniden iki ülkeye çevrildi.

İngiltere dünyayı alarma geçirdi! Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme haritasını yayımladılar! İki aşamalı plan ortaya çıktı

Tüm dünyanın gelişmeleri yakından takip ettiği Rusya - Ukrayna gerginliğinde savaş sesleri yeniden dillendirilmeye başlandı. Rusya, Ukrayna'yı işgal etmeyeceğine yönelik açıklamalar yapsa da ABD ve birçok ülke Rusya'nın işgali gerçekleştirebileceğini dile getiriyor.

Bu ülkelerden biri olan İngiltere'nin Savunma Bakanlığının  Twitter hesabından "istihbarat güncellemesi" başlığı altında yapılan paylaşımlar dünyayı alarma geçirdi. 

İngiltere'den dünyayı alarma geçirdi! Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme haritasını yayımladılar! İki aşamalı plan ortaya çıktı

"RUSYA UYARIDA BULUNMADAN BİR İŞGAL GERÇEKLEŞTİREBİLİR"

Rusya'nın, tatbikatların tamamlanmasının ardından bazı birimlerin üslere geri döneceğini iddia ettiğine değinilen paylaşımlarda, "Rus güçlerinin Ukrayna sınır bölgelerinden çekildiğine dair hiçbir kanıt görmedik. Rusya uyarıda bulunmadan bir işgal gerçekleştirebilir." ifadesi kullanıldı.

 

 

İKİ AŞAMALI İŞGAL PLANLARINA YER VERİLDİ

Rusya'nın önemli bir askeri varlığı sürdürdüğü savunularak, haritayla "olası işgal planlarına" yer verildi.

Söz konusu işgal planının ilk aşamasına göre Rus kuvvetleri,  kuzeydeki Belarus'tan iki ayrı noktadan başkent Kiev'e hareket edilecek. Bu birliklere, Ukrayna'nın kuzeydoğusunda Rusya topraklarında konuşlu askerler de destek verecek.

Doğudan ise 2 ayrı noktadan askerler, ayrılıkçı bölgeleri geçerek içlere doğru ilerleyecek. İşgal altındaki Kırım'da konuşlu olan Rus askerlerinin de destek vereceği harekatta hedefin Dnipro kentinin ele geçirmek olacak. 

İngiltere'den dünyayı alarma geçirdi! Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme haritasını yayımladılar! İki aşamalı plan ortaya çıktı

İkinci aşamada ise Dnipro'dan, Moldova'ya 130 kilometre mesafede bulunan Vinnitsya kentine, Kırım'dan da stratejik öneme sahip Karadeniz'deki liman kenti Odesa'ya ilerlenecek.

Bununla beraber paylaşımlarda, yine de Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "çatışmayı önlemeyi ve barışı korumayı seçebileceği" ifade edildi.

Ukrayna-Rusya sınırının yanı sıra Belarus ve işgal altındaki Kırım'da sayıları 100 bini geçen Rus askerleri ile Karadeniz'deki Rus savaş gemileri endişeye neden oluyor.

İngiltere'den dünyayı alarma geçirdi! Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme haritasını yayımladılar! İki aşamalı plan ortaya çıktı

MOSKOVA İDDİALARI REDDEDİYOR

NATO ülkeleri Rusya'yı olası bir işgale karşı uyarırken, Moskova Ukrayna'yı işgal etme planları olmadığını öne sürüyor.

Güvenlik garantileri isteyen Rusya, Ukrayna'nın NATO'ya alınmamasını talep ederken, çoğu ittifak üyesi ülke ise "açık kapı" politikalarının devam edeceğini belirterek Kiev'e askeri destek veriyor.

(AA)

İngiltere'den dünyayı alarma geçirdi! Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme haritasını yayımladılar! İki aşamalı plan ortaya çıktı

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
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