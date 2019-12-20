İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in eşi hastaneye kaldırıldı
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip daha önceki bir rahatsızlığından dolayı hastaneye kaldırıldı.
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip daha önceki bir rahatsızlığından dolayı hastaneye kaldırıldı.
Buckingham Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Edinburgh Dükü Prens Philip'in bu sabah saatlerinde Norfolk'tan Londra'ya hastaneye geldiği, gelirken ambulans kullanmadığı ve planlı olarak doktorunun tavsiyesi üzerine hastaneye yattığı ifadeleri kullanıldı. 98 yaşında olan Prens Philip 2017 yılında kamu hizmetinden emekli olmuştu.
Kaynak: DHA
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