İngiltere Kraliçesi, Brexit'i onayladı!
Avrupa Birliği'nden çıkılmasını içeren tasarı İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından onaylandı. Birleşik Krallık'ta, 2016 yılının Haziran ayında yapılan Avrupa Birliği referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.
Avrupa Birliği'nden çıkılmasını içeren tasarı İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından onaylandı.
Birleşik Krallık'ta, 2016 yılının Haziran ayında yapılan Avrupa Birliği referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.
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