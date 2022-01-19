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İngiltere Lig Kupası: Arsenal - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

İngiltere Lig Kupası'nın yarı final aşamasında Arsenal ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Peki Arsenal – Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? İşte detaylar...

İngiltere Lig Kupası: Arsenal - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

İngiltere Lig Kupası’nda yarı final aşamasına geçildi. Bu kapsamda Arsenal ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Bu heyecan dolu dev maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu kapsamda bizler de çokça aratılan Arsenal - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

İNGİLTERE LİG KUPASI: ARSENAL - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Lig Kupası: Arsenal - Liverpool maçı 20 Ocak 2022 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma saat 22.45'de başlayacak. Zorlu müsabaka Londra'da, Emirates Stadyumu'nda oynanacak.

İNGİLTERE LİG KUPASI: ARSENAL - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiltere Lig Kupası: Arsenal - Liverpool maçı BeIN Sports HD 2 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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