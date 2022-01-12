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İngiltere Lig Kupası: Tottenham Hotspur – Chelsea final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

İngiltere Lig Kupası'nda yarı final heyecanı nefes kesecek. Bu kapsamda Tottenham Hotspur ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Peki Tottenham Hotspur – Chelsea final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Cevapları haberimizde bulabilirsiniz...

İngiltere Lig Kupası: Tottenham Hotspur – Chelsea final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

İngiltere Lig Kupası'nda futbol heyecanı futbolseverleri bekliyor. Ligin iki gözde ekibi Tottenham Hotspur ile Chelsa yarı final aşamasında karşı karşıya gelecek. Bu nefes kesecek mücadeleyi izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Tottenham Hotspur – Chelsea final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularına cevap arıyor. İşte o sorulara ilişkin cevaplar...

İNGİLTERE LİG KUPASI: TOTTENHAM HOTSPUR – CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Lig Kupası: Tottenham Hotspur - Chelsea maçı, 12 Ocak 2022 Çarşamba bugün oynanacak. Karşılaşma, saat 22.45'de başlayacak. Zorlu müsabaka Londra'da, Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak.

İNGİLTERE LİG KUPASI: TOTTENHAM HOTSPUR – CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

İngiltere Lig Kupası: Tottenham Hotspur - Chelsea maçı Bein Sports 2'de kanalından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

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