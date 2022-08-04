İngiltere Merkez Bankası'ndan şaşırtan karar! Son 27 yılın en yüksek faiz artışı gerçekleşti!

Dünya genelinde yaşanan ekonomik kriz, İngiltere'yi de etkiledi. İngiltere Merkez Bankası, enflasyonu dizginlemek için faiz oranlarını yarım baz puan artırarak 1.75'e yükseltti. Açıklanan karar sonrasında banka, son 27 yılda en yüksek faiz artışını gerçekleştirmiş oldu.

ÜLKE EKONOMİSİ RESESYONE GİREBİLİR

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, doğalgaz ve petrol fiyatlarında meydana gelen yükseliş nedeniyle yılın son 3 ayında ülke ekonomisinin resesyona gireceği uyarısı yapıldı. Açıklamada, enflasyonun dördüncü çeyrekte yüzde 13'ün üzerine çıkacağı ve bu rakamın 2023'ün büyük bölümünde de 'çok yüksek' kalacağı ifade edildi.

Açıklamada, toptan doğalgaz maliyetinin iki katına çıkmasıyla enflasyonun 42 yıldan bu yana en yüksek seviyeye çıkacağı da belirtildi.