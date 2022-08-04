İngiltere Merkez Bankası'ndan şaşırtan karar! Son 27 yılın en yüksek faiz artışı gerçekleşti!

İngiltere Merkez Bankası, şaşırtan bir faiz kararı aldı. Banka, enerji maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle yükselen enflasyonu dizginlemek için politika faizini yarım baz puan artırarak 1995'ten bu yana en yüksek artışa gittiğini açıkladı.

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İngiltere Merkez Bankası'ndan şaşırtan karar! Son 27 yılın en yüksek faiz artışı gerçekleşti!

Dünya genelinde yaşanan ekonomik kriz, İngiltere'yi de etkiledi. İngiltere Merkez Bankası, enflasyonu dizginlemek için faiz oranlarını yarım baz puan artırarak 1.75'e yükseltti. Açıklanan karar sonrasında banka, son 27 yılda en yüksek faiz artışını gerçekleştirmiş oldu.

İngiltere Merkez Bankası'ndan şaşırtan karar! Son 27 yılın en yüksek faiz artışı gerçekleşti!

ÜLKE EKONOMİSİ RESESYONE GİREBİLİR

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, doğalgaz ve petrol fiyatlarında meydana gelen yükseliş nedeniyle yılın son 3 ayında ülke ekonomisinin resesyona gireceği uyarısı yapıldı. Açıklamada, enflasyonun dördüncü çeyrekte yüzde 13'ün üzerine çıkacağı ve bu rakamın 2023'ün büyük bölümünde de 'çok yüksek' kalacağı ifade edildi.

İngiltere Merkez Bankası'ndan şaşırtan karar! Son 27 yılın en yüksek faiz artışı gerçekleşti!

Açıklamada, toptan doğalgaz maliyetinin iki katına çıkmasıyla enflasyonun 42 yıldan bu yana en yüksek seviyeye çıkacağı da belirtildi.

İngiltere Merkez Bankası'ndan şaşırtan karar! Son 27 yılın en yüksek faiz artışı gerçekleşti!

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