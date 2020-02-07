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İngiltere parlamento binasında tilki paniği

İngiltere'nin Westminster şehrinde Britanya parlamentosunun üyelerinin ofislerinin bulunduğu Portcullis House'a tilki girdi.

İngiltere parlamento binasında tilki paniği

İngiltere'nin Westminster şehrinde Britanya parlamentosunun üyelerinin ofislerinin bulunduğu Portcullis House'a tilki girdi.

İngiltere'nin Westminster şehrinde Britanya parlamentosunun üyelerinin ofislerinin bulunduğu Portcullis House'a giren tilki binanın en üst katına kadar çıktı. Parlamento binasına girerek dolaşan tilki bir süre sonra fark edilince kısa süreli paniğe neden oldu. Muhafazakar Milletvekili Julia Lopez "Westminster'daki ofisimden çıkarken merdivenleri çıkan bir tilki gördüm. 2017'den beri parlamentoda birçok şey gördük, ama bu hepsinin üstünde" ifadelerini kullandı. Parlamento üyesi Kerry McCarthy, kapısının önünde bulduğu tilki dışkısını twitter hesabından paylaşarak, "Görünüşe göre yaklaşık yarım saat önce Portcullis House koridorlarında koşan bir tilki vardı. Bunu ofisimin dışında buldum (2 kat yukarıda)" notunu düştü.

Kaynak: İHA

 

 

 

 

 

 

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