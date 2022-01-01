İngiltere Premier Lig: Arsenal - Manchester City canlı izle | Arsenal - Manchester City maçı S Sport, S Sport Plus canlı yayın izle linki

Dünyanın en çok izlenen ligi olan İngiltere Premier Lig'de heyecan 21.hafta maçlarıyla koronavirüs salgının gölgesinde sürüyor. Zevk veren futboluyla ligin ilk sırasında yer alan Manchester City ile Arteta yönetiminde yeni bir yapılanma süreci geçiren Arsenal karşı karşıya geliyor. Bu kapsamda maçı takip etmek ve canlı olarak izlemek isteyenler için Arsenal - Manchester City canlı izle | Arsenal - Manchester City maçı S Sport, S Sport Plus canlı yayın izle linki haberimizde...

ARSENAL - MANCHESTER CİTY CANLI İZLE, CANLI TAKİP

İngiltere Premier Ligin 21.haftasındaki Arsenal ile Manchester City arasındaki maç 1 Ocak 2022 Cumartesi günü Emirates Stadyumu'nda Türkiye saati ile 15.30'da başladı.

Maçı hakem Stuart Attwell yönetiyor. Attwell'in yardımcılıklarını ise C. Hatzidakis ve S. Long yapıyor.

ARSENAL - MANCHESTER CİTY CANLI İZLE, CANLI TAKİP

ARSENAL - MANCHESTER CİTY MAÇI S SPORT, S SPORT PLUS CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

İngiltere Premier Ligin 21.haftasındaki Arsenal ile Manchester City arasındaki maç S Sport ve S Sport kanalından şifreli olarak izlenebilmektedir.

S Sport, D Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

S Sport Plus, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ARSENAL - MANCHESTER CİTY MAÇI S SPORT, S SPORT PLUS CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

S SPORT, S SPORT PLUS CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

ARSENAL - MANCHESTER CİTY MAÇI İLK 11

Arsenal: Ramsdale, Tomiyasu, B. White, Gabriel, Tierney, Partey, Xhaka, Saka, Odegaard, Martinelli, Lacazette.

Manchester City: Ederson, Cancelo, Laporte, Dias, Ake, De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva, Mahrez, Gabriel Jesus, Sterling.