İngiltere Premier Lig başlıyor! Futbolseverler futbola doyacak
Dünya'nın en prestijli liglerinden biri olarak gösterilen İngiltere Premier Liginde Kovid-19 nedeniyle 13 Mart tarihinden itibaren salgın nedeniyle verilen 100 günlük ara bugün oynanacak Aston Villa-Sheffield United mücadelesiyle başlayacak.
Dünya'nın en prestijli liglerinden İngiltere Premier Liginde pandemi nedeniyle verilen 100 günlük aradan sonra başlayacak.Dünya genelinde en çok izlenme oranına sahip olan Premier Lig'inde en son 9 Mart'ta Leicester City'nin Aston Villa'yı 4-0 mağlup ettiği maçta, son kez tribünlerin doldu. 2020 sezonuna bugün oynanacak Aston Villa-Sheffield United ve Manchester City-Arsenal karşılaşmalarıyla devam edilecek.
PREMİER LİG'DE HAFTANIN PROGRAMI
17 Haziran Çarşamba:
Aston Villa-Sheffield United
Manchester City-Arsenal
19 Haziran Cuma:
Norwich City-Southampton
Tottenham-Manchester United
20 Haziran Cumartesi:
Watford-Leicester City
Brighton-Arsenal
West Ham United-Wolverhampton
Bournemouth-Crystal Palace
21 Haziran Pazar:
Newcastle United-Sheffield United
Aston Villa-Chelsea
Everton-Liverpool
22 Haziran Pazartesi:
Manchester City-Burnley
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