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  3. İngiltere Premier Lig başlıyor! Futbolseverler futbola doyacak

İngiltere Premier Lig başlıyor! Futbolseverler futbola doyacak

Dünya'nın en prestijli liglerinden biri olarak gösterilen İngiltere Premier Liginde Kovid-19 nedeniyle 13 Mart tarihinden itibaren salgın nedeniyle verilen 100 günlük ara bugün oynanacak Aston Villa-Sheffield United mücadelesiyle başlayacak.

İngiltere Premier Lig başlıyor! Futbolseverler futbola doyacak

Dünya'nın en prestijli liglerinden İngiltere Premier Liginde pandemi nedeniyle verilen 100 günlük aradan sonra başlayacak.Dünya genelinde en çok izlenme oranına sahip olan Premier Lig'inde en son 9 Mart'ta Leicester City'nin Aston Villa'yı 4-0 mağlup ettiği maçta, son kez tribünlerin doldu. 2020 sezonuna bugün oynanacak Aston Villa-Sheffield United ve Manchester City-Arsenal karşılaşmalarıyla devam edilecek.  

İngiltere Premier Lig başlıyor! Futbolseverler futbola doyacak

 

İngiltere Premier Lig başlıyor! Futbolseverler futbola doyacak

PREMİER LİG'DE HAFTANIN PROGRAMI


17 Haziran Çarşamba:
Aston Villa-Sheffield United
Manchester City-Arsenal

19 Haziran Cuma:
Norwich City-Southampton
Tottenham-Manchester United

20 Haziran Cumartesi:
Watford-Leicester City
Brighton-Arsenal
West Ham United-Wolverhampton
Bournemouth-Crystal Palace

21 Haziran Pazar:
Newcastle United-Sheffield United
Aston Villa-Chelsea
Everton-Liverpool

22 Haziran Pazartesi:
Manchester City-Burnley



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