İngiltere Premier Lig başlıyor! Futbolseverler futbola doyacak

Dünya'nın en prestijli liglerinden İngiltere Premier Liginde pandemi nedeniyle verilen 100 günlük aradan sonra başlayacak.Dünya genelinde en çok izlenme oranına sahip olan Premier Lig'inde en son 9 Mart'ta Leicester City'nin Aston Villa'yı 4-0 mağlup ettiği maçta, son kez tribünlerin doldu. 2020 sezonuna bugün oynanacak Aston Villa-Sheffield United ve Manchester City-Arsenal karşılaşmalarıyla devam edilecek.

PREMİER LİG'DE HAFTANIN PROGRAMI



17 Haziran Çarşamba:

Aston Villa-Sheffield United

Manchester City-Arsenal

19 Haziran Cuma:

Norwich City-Southampton

Tottenham-Manchester United

20 Haziran Cumartesi:

Watford-Leicester City

Brighton-Arsenal

West Ham United-Wolverhampton

Bournemouth-Crystal Palace

21 Haziran Pazar:

Newcastle United-Sheffield United

Aston Villa-Chelsea

Everton-Liverpool

22 Haziran Pazartesi:

Manchester City-Burnley