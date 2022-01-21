İngiltere Premier Lig: Chelsea – Tottenham Hotspur maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig’de futbol heyecanı 23. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Chelsea ile Tottenham Hotspur karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Chelsea – Tottenham Hotspur maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

İNGİLTERE PREMİER LİG: CHELSEA – TOTTENHAM HOTSPUR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA

İngiltere Premier Lig: Chelsea – Tottenham Hotspur maçı 23 Ocak 2022 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Zorlu müsabaka Londra'da, Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak.

İNGİLTERE PREMİER LİG: CHELSEA – TOTTENHAM HOTSPUR MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig: Chelsea – Tottenham Hotspur maçı S Sport ve S Sport Plus kanallarında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

S Sport, D Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.