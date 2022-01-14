İngiltere Premier Lig: Manchester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig’de futbol heyecanı 22. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Manchester City ile Chelsea karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Manchester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: MANCHESTER CİTY - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA

Spor Toto Süper Lig: Manchester City - Chelsea maçı 15 Ocak 2022 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma, saat 15.30'da başlayacak. Zorlu müsabaka Manchester'da, Etihad Stadyumu'nda oynanacak.

SPOR TOTO SÜPER LİG: MANCHESTER CİTY - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig: Manchester City - Chelsea maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

S Sport, D Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.