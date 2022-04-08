İngiltere Premier Lig: Manchester City - Liverpool maçı canlı izle | Liverpool - Manchester City maçı S Sport canlı yayın izle linki

İngiltere Premier Lig'de son haftalara girilirken şampiyonluk yarışını doğrudan ilgilendiren maçta 73 puanlı lider Manchester City, 72 puanla ikinci sırada yer alan Liverpool'u konuk ediyor. İki takımında yıldızlarla dolu futbolcu kadrosu mücadeleye olan ilgiyi artırırken maçı izlemek isteyenler için Manchester City - Liverpool maçı canlı izle | Liverpool - Manchester City maçı S Sport canlı yayın izle linki haberimizde...

MANCHESTER CİTY - LİVERPOOL MAÇI CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig'in 32.haftasında oynanacak olan Manchester City - Liverpool maçı 10 Nisan Pazar günü Etihad Stadyumu'nda TSİ ile saat 18.30'da başladı. Maçı hakem Anthony Taylor'un yönetiyor. Taylor'ın yardımcılıklarını G. Besswick ve A. Nunn yapıyor.

MANCHESTER CİTY - LİVERPOOL MAÇI CANLI İZLE

LİVERPOOL - MANCHESTER CİTY MAÇI S SPORT CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Manchester City - Liverpool maçı, S Sport ve S Sport Plus'tan şifreli olarak ekranlara gelecek.

S Sport, D Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

LİVERPOOL - MANCHESTER CİTY MAÇI S SPORT CANLI YAYIN İZLE LİNKİ