İngiltere Premier Lig: Manchester City - Liverpool maçı canlı izle | Liverpool - Manchester City maçı S Sport canlı yayın izle linkiBakan Nebati’den sevindiren açıklama: “ Enflasyonun nasıl düştüğünü hep beraber göreceğiz”Son dakika: 10 Nisan 2022 Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosuSüper Loto sonuçları 10 Nisan 2022 Pazar |10.04.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı10 Nisan 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları | 10.04.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranıFenerbahçe Safiport - Sopron Basket final maçı canlı izle | Fenerbahçe Safiport - Sopron Basket final maçı TRT Spor Yıldız canlı yayın izle linkiÜnlü psikolog Esra Ezmeci’ye gelen itiraf mesleğinden soğuttu: “Kocamın erkek sevgilisi varmış, kıskanılacak bir şey yok tek kadın sensin diyor”Manisa FK 2 - 0 Samsunspor maç sonucu, özetiYeni Malatyaspor 0 - 1 Giresunspor  | Maç sonucu, özetiElite Netflix 6.sezon çıkacak mı, yayınlanacak mı? Elite yeni sezon ne zaman yayınlanacak?
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. İngiltere Premier Lig: Manchester City - Liverpool maçı canlı izle | Liverpool - Manchester City maçı S Sport canlı yayın izle linki

İngiltere Premier Lig: Manchester City - Liverpool maçı canlı izle | Liverpool - Manchester City maçı S Sport canlı yayın izle linki

İngiltere Premier Ligi'nde şampiyonluk yarışının iki adayı Manchester City ve Liverpool 32.hafta müsabakasında karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Manchester City - Liverpool maçı canlı izle | Liverpool - Manchester City maçı S Sport canlı yayın izle linki haberimizde...

İngiltere Premier Lig: Manchester City - Liverpool maçı canlı izle | Liverpool - Manchester City maçı S Sport canlı yayın izle linki

İngiltere Premier Lig'de son haftalara girilirken şampiyonluk yarışını doğrudan ilgilendiren maçta 73 puanlı lider Manchester City, 72 puanla ikinci sırada yer alan Liverpool'u konuk ediyor. İki takımında yıldızlarla dolu futbolcu kadrosu mücadeleye olan ilgiyi artırırken maçı izlemek isteyenler için  Manchester City - Liverpool maçı canlı izle | Liverpool - Manchester City maçı S Sport canlı yayın izle linki haberimizde... 

İngiltere Premier Lig: Manchester City - Liverpool maçı canlı izle | Liverpool - Manchester City maçı S Sport canlı yayın izle linki

MANCHESTER CİTY - LİVERPOOL MAÇI CANLI İZLE 

İngiltere Premier Lig'in 32.haftasında oynanacak olan Manchester City - Liverpool maçı 10 Nisan Pazar günü Etihad Stadyumu'nda TSİ ile saat 18.30'da başladı. Maçı hakem Anthony Taylor'un yönetiyor. Taylor'ın yardımcılıklarını G. Besswick ve A. Nunn yapıyor.

MANCHESTER CİTY - LİVERPOOL MAÇI CANLI İZLE 

LİVERPOOL - MANCHESTER CİTY MAÇI S SPORT CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Manchester City - Liverpool maçı, S Sport ve S Sport Plus'tan şifreli olarak ekranlara gelecek.

S Sport, D Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

LİVERPOOL - MANCHESTER CİTY MAÇI S SPORT CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

İngiltere Premier Lig: Manchester City - Liverpool maçı canlı izle | Liverpool - Manchester City maçı S Sport canlı yayın izle linki

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT