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İngiltere Premier Lig: Manchester City - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Ligi'nde şampiyonluk yarışının iki adayı Manchester City ve Liverpool 32.hafta müsabakasında karşı karşıya gelecek. Mücadele hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için Manchester City - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları haberimizde...

İngiltere Premier Lig: Manchester City - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de son haftalara girilirken şampiyonluk yarışını doğrudan ilgilendiren maçta 73 puanlı lider Manchester City, 72 puanla ikinci sırada yer alan Liverpool'u konuk edecek. İki takımında yıldızlarla dolu futbolcu kadrosu mücadeleye olan ilgiyi artırırken maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler internet arama motorlarında "Manchester City - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının yanıtlarını araştırıyorlar. 

İngiltere Premier Lig: Manchester City - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MANCHESTER CİTY - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig'in 32.haftasında oynanacak olan Manchester City - Liverpool maçı 10 Nisan Pazar günü Etihad Stadyumu'nda TSİ ile saat 18.30'da başlayacak. Hakem Anthony Taylor'un yöneteceği maçta yardımcılıklarını G. Besswick ve A. Nunn yapacak. 

Manchester City - Liverpool maçı, S Sport ve S Sport Plus'tan şifreli olarak ekranlara gelecek.

S Sport, D Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

İngiltere Premier Lig: Manchester City - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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