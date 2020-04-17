İngiltere Premier Lig yönetiminin hedefi sezonu tamamlamak

ANKARA (AA) - İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan Premier Lig'de sezonun tamamlanması hedefleniyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre, Premier Lig yönetimi ve kulüplerin yetkilileri video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi.

Haberde toplantının ardından yapılan açıklamaya yer verilirken, maçların yeniden başlatılmasıyla ilgili çeşitli senaryolar üzerinde çalışıldığı kaydedildi.

İnsan sağlığının birinci öncelik olduğu vurgulanan açıklamada, "2019-2020 sezonunu tamamlama hedefimiz devam etmekte ancak koronavirüs nedeniyle kesin bir tarih verilememektedir. Premier Lig, sağlık koşulları elverdiği zaman yeniden başlayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA