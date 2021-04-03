Altay kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Eşi kim? Şarkıcı Altay gençliğiDefne Samyeli'nin paylaşımları genç kızlara taş çıkardı!Otomotiv Boya İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanlarıBakan Akar'dan operasyon sinyali: Artan bir şiddetle devam edecek!Diagne ve Okay Yokuşlu'lu West Bromwich Albion, Chelsea'ye sahayı dar etti: 5-2Kapıcı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanlarıAnestezi Sağlık Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanlarıİnsan Kaynakları Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanlarıDeli dana hastalığı nedir? Nasıl bulaşır? | Deli dana virüsü, tedavisi 2021Elektrik kesintisi 4 Nisan Pazar 2021 BEDAŞ
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. İngiltere Premier Lig'de futbol şöleni: Arsenal - Liverpool karşı karşıya gelecek...

İngiltere Premier Lig'de futbol şöleni: Arsenal - Liverpool karşı karşıya gelecek...

İngiltere Premier Lig'în 30.haftasında üst sıralara yükselme mücadelesi veren Arsenal ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Peki Arsenal - Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte muhtemel ilk 11'ler...

İngiltere Premier Lig'de futbol şöleni: Arsenal - Liverpool karşı karşıya gelecek...

Dünyanın en prestijli ligi olan ve heyecanın her maç katlandığı Preimer Lig'in 31.haftası dev bir maça sahne olacak. Ligin köklü ekiplerinden Arsenal ve Liverpool karşı karşıya gelecek. Ligin orta sıralarında yer alan iki takım maçtan üç puanla ayrılarak üst sıralara çıkmayı hedefliyor. 

ARSENAL - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Arsenal ile Liverpool arasında oynanacak olan maç 3 Nisan Cumartesi (bu akşam) oynanacak. Emirates'te oynanacak maç Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak ve S Sport, S Sport Plus, Idman TV kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi hakem  Stuart Attwell yönetecek. Attwell'in yardımcılıklarını ise Constantine Hatzidakis ve Sian Massey  yapacak. 

ARSENAL - LİVERPOOL MUHTEMEL İLK 11'LER

Arsenal muhtemel ilk 11: Leno; Bellerin, Holding, Gabriel, Tierney; Partey, Elneny; Pepe, Odegaard, Aubameyang; Lacazette: 

Liverpool muhtemel ilk 11: Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, Kabak, Robertson; Fabinho, Wijnaldum, Thiago; Salah, Firmino, Mane

İKİ TAKIMIN SON DURUMU

İki takım arasında şimdiye kadar oynana 232 maçta  Liverpool sahadan 90 kez galip ayrıldı, 81 maçta ise Arsenal sahadan galip ayrılan taraf oldu. 

Öte yandan Arsenal ligde oynadığı son 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenildi aldı.

Liverpool ise çıktığı son 6 maçta 4 yenilgi aldı, 2 kez sahadan 3 puanla ayrıldı.

Söz konusu maç öncesi Liverpool ligde 46 puanla 7.sırada yer alıyor, Arsenal ise 42 puanla 9.sırada yer alıyor.

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT