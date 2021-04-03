İngiltere Premier Lig'de futbol şöleni: Arsenal - Liverpool karşı karşıya gelecek...

Dünyanın en prestijli ligi olan ve heyecanın her maç katlandığı Preimer Lig'in 31.haftası dev bir maça sahne olacak. Ligin köklü ekiplerinden Arsenal ve Liverpool karşı karşıya gelecek. Ligin orta sıralarında yer alan iki takım maçtan üç puanla ayrılarak üst sıralara çıkmayı hedefliyor.

ARSENAL - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Arsenal ile Liverpool arasında oynanacak olan maç 3 Nisan Cumartesi (bu akşam) oynanacak. Emirates'te oynanacak maç Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak ve S Sport, S Sport Plus, Idman TV kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Stuart Attwell yönetecek. Attwell'in yardımcılıklarını ise Constantine Hatzidakis ve Sian Massey yapacak.

ARSENAL - LİVERPOOL MUHTEMEL İLK 11'LER

Arsenal muhtemel ilk 11: Leno; Bellerin, Holding, Gabriel, Tierney; Partey, Elneny; Pepe, Odegaard, Aubameyang; Lacazette:

Liverpool muhtemel ilk 11: Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, Kabak, Robertson; Fabinho, Wijnaldum, Thiago; Salah, Firmino, Mane

İKİ TAKIMIN SON DURUMU

İki takım arasında şimdiye kadar oynana 232 maçta Liverpool sahadan 90 kez galip ayrıldı, 81 maçta ise Arsenal sahadan galip ayrılan taraf oldu.

Öte yandan Arsenal ligde oynadığı son 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenildi aldı.

Liverpool ise çıktığı son 6 maçta 4 yenilgi aldı, 2 kez sahadan 3 puanla ayrıldı.

Söz konusu maç öncesi Liverpool ligde 46 puanla 7.sırada yer alıyor, Arsenal ise 42 puanla 9.sırada yer alıyor.