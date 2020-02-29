İngiltere Premier Lig'de Liverpool ilk kez yenildi

ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında lider Liverpool, deplasmanda Watford'a 3-0 mağlup oldu.

Puan tablosunun açık ara zirvesinde yer alan Liverpool, bu sezon ligdeki ilk yenilgisini Watford deplasmanında yaşadı.

İlk yarısı golsüz beraberlikle geçen mücadelenin ikinci yarısında üst üste kontrataklar geliştiren Watford, 54. ve 60. dakikalarda Ismaila Sarr, 72. dakikada ise Troy Deeney'nin ağları sarsmasıyla Liverpool'u 3-0 yendi.

Ligde üst üste 18 maç kazanarak Manchester City'nin 2017-18 sezonunda kırdığı İngiltere liginin en uzun galibiyet serisi rekoruna ortak olan Liverpool, bu mağlubiyetle rekoru kırma şansını yitirdi.

79 puanda kalan İngiltere temsilcisinin ligdeki 44 maçlık yenilmezlik serisi de son buldu. Ligde kalma mücadelesi veren Watford ise puanını 27'ye çıkardı.

Kaynak: AA