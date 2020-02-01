İngiltere resmi olarak Avrupa Birliğine veda etti

İngiltere yakşlaşık 4 yıldır çözüm kavuşturmaya çalıştığı brexit sürecine bugün saat 11 sularında son noktayı koydu.

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında gerçekleşitirilen referandumdan çıkan sonuçla birlikte , Boris Johnson önderliğinde resmi olarak bugün Avrupa Birliğinden çıktı. İngiltere'nin bir çok farklı şehrinden gelerek parlemento meydanında buluşan brexit taraftarları, meydana kurulan dev ekran aracılığla geri sayımı gerçekleştirdi. Saat 11'de başlayan havai fişek gösterisi ile birlikte coşku seli artarken, bugüne özel basılan bayraklar ve broşlar meydanı dolduran kalabalığa dağıtıldı.

Kaynak: İHA