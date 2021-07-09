İngiltere Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarmadı! Ülkeye gelenlere 10 gün zorunlu karantina uygulanıyor

İngiltere'de hayata geçirilen önlemler kapsamında ülkeye giriş çıkışlarda yoğun denetimler sürdürülüyor. Buna göre ülkeler 3 risk grubuna ayrıldı. 10 gün süre ile zorunlu karantinada tutulan ülkelerin bulunduğu kırmızı listede Türkiye de yer alıyor.

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, "sarı" liste ile ilgili açıklama yaparak, listedeki ülkelerden gelenlerin daha önce çift doz aşı yaptırmış olmaları halinde kendilerini tecrit etmelerine gerek kalmayacağını açıkladı. Shapps, "Seyahat etmenin önemli olduğunu biliyoruz. Bu sadece tatille ilgili değil, güneşte zaman geçirmeye hevesli olduğumuz için değil, aynı zamanda aileleri yeniden bir araya getirmekle ilgili." ifadesini kullandı. Shapps ayrıca, "Kırmızı" listedeki ülkelerden gelenlerin aşıları tam olsa bile otel karantinasına girme zorunluluğunun devam ettiğini söyledi. Listelerin 15 Temmuz'da güncelleneceği ifade edilirken, hükümet Türkiye'yi ise 'kırmızı listede' tutmaya devam etti.

TRAFİK IŞIĞI SİSTEMİ UYGULANIYOR

Ülkede alınan tedbirler kapsamında trafik ışığı sistemi adı verilen bir uygulama var. Üç haftada bir gündellenen listede ülkeler 3 gruba ayrılmış durumda. Buna göre;

En riskli olarak ifade edilen "kırmızı" listedeki ülkelerden İngiltere'ye gelenler zorunlu karantinaya alınıyor ve belirlenen otellerde, ücretlerini kendileri ödeyerek 10 gün zorunlu karantinada kalıyor.

"Sarı" listedeki ülkelerden gelenler ise kendi belirledikleri adreste 10 gün bireysel karantinada kalıyor ve bu kişiler karantinanın 2. ve 8. günlerinde ücretli PCR testi yaptırıyor.

"Yeşil" listede yer alan ülkelerden İngiltere'ye seyahat edeceklere ise karantina uygulanmıyor ve bu kişilerden son 72 saat içerisinde yaptırdıkları PCR testi sonucu talep ediliyor.

BİLİM İNSANLARINDAN 19 TEMMUZ TEPKİSİ

Çok sayıda bilim insanı, İngiltere'nin 19 Temmuz'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarını kaldırma planını kınayarak, tıp dergisi The Lancet'te açık mektup yayınladı. Yasakların kaldırılmasını mantıksız olarak nitelendiren bilim insanları, İngiliz bakanlara planları yeniden gözden geçirmesi çağrısında bulundu.

Mektupta, "İngiliz hükümeti mevcut stratejisini yeniden gözden geçirmeli ve çocuklar dahil halkı korumak için acil adımlar atmalı. Hükümetin tehlikeli ve etik olmayan bir deneye giriştiğine inanıyoruz ve hükümeti 19 Temmuz 2021'de Kovid-19 tedbirlerini hafifletme planlarını durdurmaya çağırıyoruz. Salgının üçüncü dalgası İngiltere'yi etkisi altına alırken, Birleşik Krallık Hükümeti ülkeyi yeniden açmayı planlıyor. Bu kararda üstü kapalı olarak enfeksiyonların artacağı kabul ediliyor ancak aşıların ‘ölüm-enfeksiyon’ arasındaki bağı kopardığı kabul ediliyor. Özgürlük Günü olarak adlandırılan 19 Temmuz 2021'de neredeyse tüm kısıtlamalar sona erecek. Bu kararın tehlikeli ve erken olduğuna inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.